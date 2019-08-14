Балотелли может перейти в Брешию

Нападающий Марио Балотелли не исключает возможности своего перехода в Брешию, сообщает gianlucadimarzio.com.
Балотелли ведет переговоры с итальянским клубом, хотя официальных сообщений по этому поводу не было.
Многое станет известно в среду, 14 августа. Если «Фламенго» не сумеет закрыть сделку, то, скорее всего, «Брешия» получит отличный шанс заполучить итальянца. Балотелли может стать первым итальянским игроком в истории «Фламенго». Последним клубом нападающего был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения. Ранее он играл за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и «Ниццу». В сборную Италии нападающий вызывается с 2010 года. Ныне Балотелли находится в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Балотелли будет зарабатывать в Фламенго от € 4 до 5 млн в год.
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