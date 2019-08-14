Кирьяков: после «Порту» бояться «Краснодару» уже нечего

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал победу «Краснодара» в ответном матче с «Порту» (3:2) и выход «быков» в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Это крайне важная победа, причём не только для «Краснодара», но и всего отечественного футбола. Пройден очень грозный соперник, и я, честно говоря, был в когорте тех людей, которые мало верили в этот успех. Поэтому я снимаю шляпу перед командой и тренерским штабом. После тяжёлого первого матча и последовавшего дальнего перелёта в Португалию практически всё говорило не в пользу «быков», но они здорово себя проявили и сыграли грамотно.

В открытый футбол с такой командой, да ещё и у неё дома, подобно смерти. Но сыграв от обороны с быстрым выходом в атаку «Краснодар» воспользовался лучшими качествами своих атакующих футболистов, и выбранная на матч стратегия сработала. Во втором тайме было понятно, что соперник пойдёт большими силами вперёд, будет навал практически с первых секунд второй половины встречи. «Краснодар» сыграл в этот период не без ошибок, в какой-то момент было очень тревожно, но в целом, команда справилась и смогла дотерпеть.

«Олимпиакос»? После «Порту» бояться уже нечего. «Краснодар» в паре с греками фаворит, тем более первый матч на выезде. Сегодня команда почувствовала свои возможности, почувствовала близость группового этапа. Со всех точек зрения эта победа придаст «быкам» уверенности, и я думаю, что мы уже вправе требовать от «Краснодара» выхода в групповой этап», — приводит слова Кирьякова Rusfootball.