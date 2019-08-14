Мещеряков — о трансферах: ищем тех, кто явно пойдёт «Локомотиву» на усиление

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о трансферных планах клуба.
«Мы ищем тех, кто явно пойдёт нам на усиление. Не найдём — будем смотреть на свой состав. У нас 25 человек в заявке.
Мы совершенно точно не будем ни за кого переплачивать. В настоящее время я вижу желание многих людей и, прежде всего, агентов и руководителей отдельных не наших клубов, которые думают, что в России снова появился золотой дождь. Наверное, где-то он и появился, пусть туда и идут.
Это не вопрос того, что у нас нет денег. Это вопрос внимательного отношения к бюджету. За те решения, которые принимаются сегодня, мы будем отвечать завтра», — приводит слова Мещерякова «Рейтинг Букмекеров».
Ранее стало известно, что «Локомотив» ведёт переговоры о подписании контракта с полузащитником Франком Рибери. С 2007 по 2019 год француз выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас 36-летний футболист является свободным агентом.
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