Мещеряков — о трансферах: ищем тех, кто явно пойдёт «Локомотиву» на усиление

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о трансферных планах клуба.

«Мы ищем тех, кто явно пойдёт нам на усиление. Не найдём — будем смотреть на свой состав. У нас 25 человек в заявке.

Мы совершенно точно не будем ни за кого переплачивать. В настоящее время я вижу желание многих людей и, прежде всего, агентов и руководителей отдельных не наших клубов, которые думают, что в России снова появился золотой дождь. Наверное, где-то он и появился, пусть туда и идут.

Это не вопрос того, что у нас нет денег. Это вопрос внимательного отношения к бюджету. За те решения, которые принимаются сегодня, мы будем отвечать завтра», — приводит слова Мещерякова «Рейтинг Букмекеров».

Ранее стало известно, что «Локомотив» ведёт переговоры о подписании контракта с полузащитником Франком Рибери. С 2007 по 2019 год француз выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас 36-летний футболист является свободным агентом.