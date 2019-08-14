Ван Дейк — о назначении женщины-судьи: пол не важен, главное — качество работы

Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал назначение арбитра Стефани Фраппар на матч за Суперкубок УЕФА с «Челси».
«Пол не важен. Главное — качество работы. Если её назначили не просто так, тогда всё хорошо. Я считаю, что она заслужила этот матч. Достаточно посмотреть на её послужной список, чтобы понять, что она не раз судила большие матчи, а пол не имеет значения», — приводит слова ван Дейка пресс-служба УЕФА.
Предстоящий матч за Суперкубок УЕФА станет первым в истории мужских еврокубковых турниров, на котором будет работать женщина-судья. В роли ассистентов Фраппар выступят Мануэла Николоси и Мишель О’Нил.
Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится завтра, 14 августа, на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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