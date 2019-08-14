Матвеев: быстрый гол «Краснодара» повлиял на исход противостояния с «Порту»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (3:2).

«Мы, конечно, очень рады победе. Хотим поздравить этим результатом нашего президента, у которого 14 августа день рождения. Также хотим поблагодарить наших болельщиков, которые добрались сюда и поддерживали нас. Думаю, для них эта победа много значит.

По игре — получились два разных тайма. Мы начали достаточно хорошо, исполнили свой стандарт, две хорошие контратаки нам удались. Мы это умеем. Первый матч в Краснодаре был равным — по моментам и по игре. В ответной игре нам удалось быстро забить, что повлияло на ход матча и всего противостояния», — приводит слова Матвеева пресс-служба «Краснодара».

Первый матч в Краснодаре завершился победой «Порту» со счётом 1:0. Таким образом, согласно правилу выездного гола, победу в противостоянии одержал «Краснодар». Именно российская команда вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Олимпиакосом».