Мане: «Челси» здорово смотрелся в матче с «МЮ», хоть и проиграл

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси».

«Я смотрел матч «Челси» с «МЮ» и могу сказать, что «Челси» здорово смотрелся, хоть и проиграл. Они создали много моментов. Надеюсь, что мы тоже выиграем у них. Мы хорошо знаем их и будем делать всё для победы в матче.

Я готов выйти на поле в стартовом составе. За последние семь лет я не отдыхал больше 20 дней в году. Но я готов.

От того, что матч будет судить женщина, ничего не меняется. Судьи выходят на поле, чтобы принимать правильные решения. Она заслужила этот матч и постарается хорошо сделать свою работу, а мы будем сосредоточены на своей», — приводит слова Мане пресс-служба УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится сегодня, 14 августа, в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Челси».

«Ливерпуль» является трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА, «Челси» выигрывал трофей один раз.