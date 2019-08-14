Нобоа: в Сочи есть море и казино, но нужно оставаться профессионалом

Новичок «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о жизни в курортном городе. 34-летний эквадорский футболист подписал с сочинским клубом контракт, рассчитанный на два года.
«В Сочи приятный для меня климат. Как в моём родном городе. Там всегда 33 градуса тепла, а в Сочи 28-30. Всегда солнце и очень тепло — для меня это супер. Очень удобный климат и для тренировок. С самим городом я пока особо не успел познакомиться. Только начинаю гулять и смотреть по сторонам.
Понимаю, что всегда должен оставаться профессионалом. Есть твоя работа: игры, тренировки, режим. Но в свободное время можешь делать всё, что хочешь. В Сочи всё рядом: море, казино, но надо оставаться профессионалом и понимать, когда нельзя отвлекаться, а когда можно», — приводят слова Нобоа «Известия».
Нобоа выступал за петербургский «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне эквадорский полузащитник из-за травмы колена принял участие лишь в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу.
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