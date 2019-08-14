Полузащитник киевского «Динамо» извинился перед болельщиками

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич извинился перед болельщиками после матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:3). «Динамо» выбыло из квалификации Лиги чемпионов. В первом матче бельгийский клуб одержал победу со счётом 1:0.



«Мы проиграли. Хочу попросить прощения у болельщиков, которые пришли нас сегодня поддержать. У нас сегодня было много моментов. Чуть-чуть силы не хватало. То же самое могу стать о втором тайме. Надо побеждать в чемпионате, чтобы попадать в Лигу чемпионов без квалификации.



Сейчас у нас два выходных будет. Не могу прямо сейчас думать о лиге Европы и задачах на этот турнир. Впереди у нас матч чемпионата против «Олимпика». Надо думать об этом. Три года мы не попадаем в Лигу чемпионов. Надо ждать следующего сезона», – приводит слова Вербича Tribuna.