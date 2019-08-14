Известный фанат «Спартака», находившийся в коме после ДТП, скончался
Известный болельщик московского «Спартака», который находился в коме после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие, скончался. Об этом сообщило объединение фанатов красно-белых «Фратрия» в своём «твиттере».
«К сожалению, сегодня утром наш красно-белый брат Алексей «Бахыт» умер. Соболезнуем родным и близким Алексея. Спи спокойно, брат», — говорится в сообщении «Фратрии».
Алексей, известный также как Бахыт, попал в аварию 12 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На 1028-м километре грузовик Renault с прицепом столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился болельщик. Помимо Алексея пострадали ещё три человека, сидевших в машине. Водитель грузовика от госпитализации отказался.
Известный фанат «Спартака» впал в кому после ДТП
- 14 августа 2019
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