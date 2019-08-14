Сулейманов: мне без разницы — буду ли я в с первых минут, или выйду на замену

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями от выездной победы в ответном матче 3-го квалификационного раунда над «Порту» (3:2) и выход «быков» в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.



«Игра была, конечно, тяжёлая. Хоть в первом тайме мы и забили три мяча, но понимали, что во втором тайме будет очень тяжело. Что, в принципе, люди и увидели, во втором тайме «Порту» добавил. Но хочу сказать спасибо команде, она выстояла и мы идём дальше. Я рад, что играл с первых минут. Конечно же, я хочу играть, но для меня нет разницы — буду ли я в с первых минут, или выйду на замену. В любом случае, я буду показывать свой максимум и стараться вносить вклад в победы команды», — сказал Сулейманов в интервью клубному телевидению.

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