«Рома» достигла договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Ловрена

«Рома» достигла договорённости с «Ливерпулем» по трансферу хорватского защитника Деяна Ловрена, сообщает Evening Standard.
Ранее Ловрен был исключён из заявки «Ливерпуля» на матч за Суперкубок УЕФА с «Челси». По информации источника, трансфер 30-летнего футболиста обойдётся римскому клубу в £ 15 млн (около € 16 млн). Сам Ловрен заинтересован в переходе в «Рому», так как в итальянском клубе ему пообещали предоставить регулярную игровую практику, которой он был лишён в «Ливерпуле».
Финалист чемпионата мира — 2018 в России выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, куда он перешёл из «Саутгемптона». В прошлом сезоне он провёл 13 матчей в Премьер-лиге и стал автором одного гола. Действующий контракт Ловрена с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2021 года.
- 14 августа 2019
-
10:04
-
09:54
-
09:44
-
09:29
-
09:28
-
09:16
-
09:11
-
09:00
-
08:58
-
08:48
-
08:32
-
08:01
-
07:48
-
07:29
-
06:57
-
06:41
-
06:02
-
05:50
-
05:35
-
04:23
-
03:45
-
03:00
-
02:18
-
01:44
-
01:28
-
01:10
-
01:08
-
00:53
-
00:40
-
00:36
-
00:32
-
00:15
-
00:14
-
00:10
-
00:01