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«Рома» достигла договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Ловрена

«Рома» достигла договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Ловрена
Футбол / Англия 0

«Рома» достигла договорённости с «Ливерпулем» по трансферу хорватского защитника Деяна Ловрена, сообщает Evening Standard.

Ранее Ловрен был исключён из заявки «Ливерпуля» на матч за Суперкубок УЕФА с «Челси». По информации источника, трансфер 30-летнего футболиста обойдётся римскому клубу в £ 15 млн (около € 16 млн). Сам Ловрен заинтересован в переходе в «Рому», так как в итальянском клубе ему пообещали предоставить регулярную игровую практику, которой он был лишён в «Ливерпуле».

Финалист чемпионата мира — 2018 в России выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, куда он перешёл из «Саутгемптона». В прошлом сезоне он провёл 13 матчей в Премьер-лиге и стал автором одного гола. Действующий контракт Ловрена с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2021 года.

«Рома» заинтересована в аренде Ловрена у «Ливерпуля» с правом выкупа
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