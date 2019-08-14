Лукаку рассказал о разнице в тренировках «Интера» и «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Ромелу Лукаку, который перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Интер», ответил на вопрос, чем тренировки в его новой команде отличаются от занятий в английском клубе.

«Это тяжело, чувак. Всё по-другому. В Англии много работы. Но здесь настоящая работа. Я пришёл сюда не для того, чтобы жить. Я пришёл сюда, чтобы помочь команде чего-то достичь», — сказал бельгиец в эфире Otro.

Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри.



Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года. В сезоне-2018/19 форвард забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

