Матч 6-го тура РПЛ «Тамбов» — «Краснодар» перенесён из-за Лиги чемпионов

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Краснодар» перенесён с 18 на 17 августа, сообщается на официальном сайте тамбовской команды. Такое решение было принято в связи с участием «быков» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.



«Сегодня, 14 августа, утром Российская Премьер-Лига оповестила футбольный клуб „Тамбов“ о том, что в связи с участием ФК „Краснодар“ в матчах плей-офф Лиги Чемпионов и в соответствии с пунктом 6.4.1 Регламента РПЛ матч 6-го тура „Тамбов“ — »Краснодар" переносится с 18 на 17 августа. Время начала матча остается прежним — 16:30 мск. Игра пройдет в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», — говорится в сообщении пресс-службы «Тамбова».



«Краснодар» обыграл «Порту» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча в Краснодаре завершилась победой «драконов» со счётом 1:0. В ответном матче «быки» одержали победу (3:2) и благодаря правилу выездного гола вышли в следующую стадию турнира. В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом». Матчи пройдут 20 и 27 августа.

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