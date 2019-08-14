Соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов «Олимпиакос» не проигрывает уже полгода

Соперником «Краснодара» по раунду плей-офф Лиги чемпионов стал «Олимпиакос». Греческая команда оказалась сильнее турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». В обеих встречах «Олимпиакос» одержал победу (1:0, 2:0).
Отметим, что греческая команда не проигрывает уже около полугода — последний раз «Олимпиакос» уступил 28 февраля, когда на своём поле проиграл клубу «Ламия» со счётом 0:1. Будущий соперник «горожан» в последних 12 матчах одержал 11 побед и лишь один раз сыграл вничью. «Олимпиакос» является самым титулованным клубом Греции: 44-кратный чемпион Греции и 27-кратный обладатель Кубка страны.
Первый матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится 20 августа в греческом городе Пирее, а ответная игра пройдёт в Краснодаре 27 августа.
Видео доступно на «Чемпионате».
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