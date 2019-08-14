Хавбек «Монако» Лопеш перешёл в «Севилью»

Атакующий полузащитник «Монако» Рони Лопеш перешёл в «Севилью», сообщается на официальном сайте монегасков. Подробности сделки, а также сроки действия соглашения игрока с испанским клубом не сообщаются.
«Монако желает Рони всего наилучшего в новом приключении и во всей будущей карьере. Спасибо, Рони», — говорится в сообщении пресс-службы «Монако».
В минувшем сезоне Рони принял участие в 29 матчах, в которых забил 4 гола и сделал две голевые передачи.За свою карьеру Рони отыграл за «Манчестер Сити», «Лилль» и «Монако», проведя в общей сложности 144 матча, в которых забил 34 гола. Также Лопеш является игроком национальной сборной Португалии.
В 2014 году Лопеш вместе с «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Футбольной лиги, а в сезоне 2017/2018 вместе с «Монако» стал финалистом Кубка французской лиги.
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