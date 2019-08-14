Баста — об избиении ОМОНом фанатов «Спартака»: это непонятная жестокость

Российский музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, осудил действия сотрудников ОМОНа, напавших на болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом» (2:2). Матч состоялся 20 июля на «Ростов-Арене».
«Для меня это непонятная жесткость. Так нельзя. Мне было очень неловко за Ростов, когда избили людей. В Питере была такая же история, но там болельщики дали отпор, а позже были извинения. Я так скажу, когда мужчина в полной боевой выкладке бьёт людей, это просто недостойно.
Я из военной семьи. И мне отец всегда говорил: «У офицера есть приказ. Но если приказ преступный, то офицер руководствуется своей совестью». Да, из-за своей совести он может пострадать, но на то он и офицер с погонами и звездами на них. Да, это очень сложная ситуация.
Это было очень жестоко. Страшно представить, если бы я пошел на стадион со своей семьей и там случилось такое. В такой ситуация я, наверное, тоже полез бы драться с сотрудниками и защищать свою семью. Всю эту ситуацию я бы назвал провокацией со стороны силовиков», — приводит слова Вакуленко «Спорт-экспресс».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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