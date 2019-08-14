Миладинович записал видео с извинениями Чалову, которому сломал нос

Защитник «Сочи» Иван Миладинович записал видео, в котором извинился перед нападающим московского ЦСКА Фёдором Чаловым за эпизод, произошедший в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, а также лично принёс извинения игроку, сообщает Sport24.



Напомним, в компенсированное время встречи Миладинович попал локтем в нос нападающему «армейцев». После удара у второго потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова инцидент оставил без внимания.



Позже стало известно, что Миладинович был вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза для рассмотрение данного эпизода. Заседание КДК РФС состоится сегодня, 14 августа.

Миладинович вызван на заседание КДК для рассмотрения эпизода с Чаловым