Миладинович записал видео с извинениями Чалову, которому сломал нос

Защитник «Сочи» Иван Миладинович записал видео, в котором извинился перед нападающим московского ЦСКА Фёдором Чаловым за эпизод, произошедший в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, а также лично принёс извинения игроку, сообщает Sport24.
Напомним, в компенсированное время встречи Миладинович попал локтем в нос нападающему «армейцев». После удара у второго потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова инцидент оставил без внимания.
Позже стало известно, что Миладинович был вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза для рассмотрение данного эпизода. Заседание КДК РФС состоится сегодня, 14 августа.
- 14 августа 2019
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