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«Спартак» выразил соболезнования в связи с гибелью болельщика клуба

«Спартак» выразил соболезнования в связи с гибелью болельщика клуба
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» выразил соболезнования в связи с гибелью известного болельщика красно-белых, ранее попавшего в дорожно-транспортное происшествие.

Алексей, известный также как Бахыт, попал в аварию 12 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На 1028-м километре грузовик Renault с прицепом столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился болельщик. Помимо Алексея пострадали ещё три человека, сидевших в машине. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

«Сегодня не стало преданного болельщика «Спартака» Алексея «Бахыта». Маршрут Тун — Курск — Грозный стал последним для нашего фаната. На обратном пути он попал в тяжёлую автокатастрофу и впал в кому, из которой уже не вернулся… Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Известный фанат «Спартака», находившийся в коме после ДТП, скончался
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