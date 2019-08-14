Экс-глава федерации футбола Таджикистана задержан по подозрению в убийствах

Бывший полевой командир «Народного фронта Таджикистана», противостоявшего во время гражданской войны 1992-1997 годов исламской оппозиции, экс-глава федерации футбола Таджикистана Худжа Каримов задержан по просьбе таджикских властей в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Экс полевой командир бывшего „Народного фронта Таджикистана“, бывший депутат парламента Худжа Каримов задержан Интерполом по запросу Таджикистана в Дубае. Сейчас готовятся документы для его экстрадиции в Душанбе», — цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря МВД Таджикистана Умарджоан Эмомали.

Последнее официальное место работы в качестве главы федерации футбола Таджикистана он занимал с 1995 по 2002 год. Будучи президентом федерации, Каримов регулярно оказывался в заявке команды «Худжа Каримов» в азиатском Кубке обладателей кубков.

В возбуждённом в 2005 году уголовном деле в отношении Каримова говорится, что бывший полевой командир обвиняется в убийстве, грабеже, вымогательстве, взятии в заложники.