Экс-глава федерации футбола Таджикистана задержан по подозрению в убийствах

Бывший полевой командир «Народного фронта Таджикистана», противостоявшего во время гражданской войны 1992-1997 годов исламской оппозиции, экс-глава федерации футбола Таджикистана Худжа Каримов задержан по просьбе таджикских властей в Объединённых Арабских Эмиратах.
«Экс полевой командир бывшего „Народного фронта Таджикистана“, бывший депутат парламента Худжа Каримов задержан Интерполом по запросу Таджикистана в Дубае. Сейчас готовятся документы для его экстрадиции в Душанбе», — цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря МВД Таджикистана Умарджоан Эмомали.
Последнее официальное место работы в качестве главы федерации футбола Таджикистана он занимал с 1995 по 2002 год. Будучи президентом федерации, Каримов регулярно оказывался в заявке команды «Худжа Каримов» в азиатском Кубке обладателей кубков.
В возбуждённом в 2005 году уголовном деле в отношении Каримова говорится, что бывший полевой командир обвиняется в убийстве, грабеже, вымогательстве, взятии в заложники.
- 14 августа 2019
-
14:40
-
14:38
-
14:19
-
14:10
-
13:58
-
13:49
-
13:44
-
13:26
-
13:14
-
13:04
-
12:45
-
12:39
-
12:29
-
12:23
-
12:02
-
12:02
-
11:43
-
11:40
-
11:29
-
11:26
-
11:02
-
11:01
-
10:47
-
10:40
-
10:28
-
10:23
-
10:14
-
10:04
-
09:54
-
09:44
-
09:29
-
09:28
-
09:16
-
09:11
-
09:00