Чалов тренируется в общей группе ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов принял участие в сегодняшней тренировке команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



21-летний форвард занимался в общей группе, несмотря на полученный ранее перелом носа. Помимо Чалова участие в тренировке принимали 20 футболистов «армейцев», среди которых четыре вратаря и 16 полевых игроков.



Напомним, в компенсированное время встречи ЦСКА с «Сочи» в 5-м туре РПЛ защитник гостей Иван Миладинович попал локтем в нос Чалову. После удара у Фёдора потекла кровь, и он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков инцидент оставил без внимания.



19 августа ЦСКА предстоит сыграть со «Спартаком» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Дерби состоится на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 20:00 мск.

Миладинович записал видео с извинениями Чалову, которому сломал нос