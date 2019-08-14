Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»

Киевское «Динамо» прекратило сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним также был уволен весь тренерский штаб первой команды.

«Динамо» (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведённую на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже», — говорится на официальном сайте украинского клуба.

Накануне украинская команда вылетела из Лиги чемпионов после ничьей на домашнем поле в матче с бельгийским «Брюгге» (3:3). Первый поединок завершился поражением бело-голубых со счётом 0:1.

Белорусский специалист занимал пост наставника «Динамо» с июня 2017 года.