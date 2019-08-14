«Лион» купил экс-полузащитника «Арсенала» за € 25 млн

«Лион» на своём официальном сайте объявил о согласовании трансфера полузащитника «Анже» Жеффа Рен-Аделеда.



Сегодня, 14 августа, 21-летний французский футболист прибудет в Лион и пройдёт медицинское обследование, после чего сможет подписать контракт со своим новым клубом. Условия сделки не разглашаются, однако, по информации Goal.com, сумма перехода составит € 25 млн.



Рен-Аделед начал профессиональную карьеру в 2015 году в составе лондонского «Арсенала». В 2018 году хавбека арендовал «Анже», а позднее французский клуб выкупил его у «канониров». В настоящий момент Жефф вызывается в сборную Франции U20, а ранее выступал за национальные команды возрастных категорий U16, U17, U18 и U19.



В минувшем сезоне Рен-Аделед принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.