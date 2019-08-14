Джано: в Самаре сам видел, как настраиваются на ЦСКА, а как — на «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Джано ответил на вопрос, почему его команда несколько раз неудачно выступала в отборочных раундах еврокубков в последние годы.

«Все-таки имела место недооценка соперников. Про те команды никогда прежде особо не слышал, это влияло. Но важно понимать, что сейчас просто так уже никого не обыграть. На Фарерах уже научились играть, а сборная Гибралтара, по сути вчера созданная, проигрывает Ирландии всего в один мяч. К тому же, когда я играл в Ростове и Самаре, своими глазами видел, как настраиваются на ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар», а как — на «Спартак». Это совершенно разные вещи! На «Спартак» настрой такой, словно это Лига чемпионов. Нам важно помнить об этом и отвечать соперникам тем же», — цитирует Джано пресс-служба красно-белых.

