Данило: перед переходом в «Ювентус» сказал Роналду, что хочу взять 7-й номер
Новичок «Ювентуса» защитник Данило рассказал об общении с нападающим туринцев Криштиану Роналду перед своим переходом из «Манчестер Сити».
«Я общался с Криштиану перед тем, как перейти в «Ювентус». Я сказал ему, что хочу взять 7-й номер, но он был уже занят. Роналду отзывался об этом клубе очень хорошо. Играть вместе с ним – дополнительная мотивация для меня. Криштиану счастлив здесь, он сказал мне, что «Ювентус» – это семья. Было здорово это услышать», — цитирует Данило Goal.com.
Данило стал игроком «Манчестер Сити» летом 2017 года, перейдя в английский клуб из мадридского «Реала» за € 30 млн. В прошлом сезоне 28-летний бразильский футболист провёл 22 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Роналду: в деньгах я больше не нуждаюсь, хочу вписать своё имя в историю футбола
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