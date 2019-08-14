Перишич определился с номером в «Баварии»

Новичок «Баварии» полузащитник Иван Перишич определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
В составе мюнхенцев в предстоящем сезоне 30-летний хорват будет выходить на поле в футболке под номером «14».
Ранее обладателем этого номера был защитник Хуан Бернат, прошлым летом перебравшийся в «Пари Сен-Жермен».
Напомним, «Бавария» арендовала Перишича до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.
Иван выступал за «Интер» с января 2015 года. В составе миланского клуба хавбек принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 58 забитых мячей, а также отдал 52 результативные передачи. Ранее он играл за «Сошо», «Руселар», «Брюгге», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию». За сборную Хорватии сыграл 83 матча и забил 23 гола.
- 14 августа 2019
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