Трефилов: Черчесов в сборной придушил, поддавил, нажал — чуть-чуть веселее пошло

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, оценивая будущее Аброса Мартина в качестве нового наставника национальной команды, поставил в пример главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.



«Вспомните, сколько у нас хороших тренеров в футболе было. Все хорошие отъехали. А нашли одного, cлегка блестящего Черчесова. Надеюсь, что он на меня не обидится. Придушил, поддавил, нажал — и чуть-чуть веселее пошло. Мяч круглый, куда он полетит, никто же не знает», — сказал Трефилов в эфире канала «Россия 24».

Трефилов покинул пост главного тренера сборной по решению главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва. Специалист возглавлял женскую сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019-й. Привёл национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.