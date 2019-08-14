Балотелли определился со своим следующим клубом

Итальянский нападающий Марио Балотелли, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, определился со своим будущим.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, 29-летний футболист продолжит карьеру на родине в составе «Брешии». Со своим новым клубом Марио подпишет контракт, рассчитанный на три сезона. По условиям соглашения, форвард будет получать фиксированный годовой оклад в размере € 1 млн, который сможет увеличиваться до € 3 млн за счёт бонусов.
Ранее сообщалось, что Балотелли с большой вероятностью перейдёт во «Фламенго», став первым итальянцем в истории бразильского клуба.
Во второй половине минувшего сезона Балотелли защищал цвета «Марселя». Ранее он также выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и «Ниццу».
- 14 августа 2019
-
16:01
-
15:49
-
15:37
-
15:31
-
15:26
-
15:13
-
15:05
-
15:01
-
14:40
-
14:38
-
14:19
-
14:10
-
13:58
-
13:49
-
13:44
-
13:26
-
13:14
-
13:04
-
12:45
-
12:39
-
12:29
-
12:23
-
12:02
-
12:02
-
11:43
-
11:40
-
11:29
-
11:26
-
11:02
-
11:01
-
10:47
-
10:40
-
10:28
-
10:23
-
10:14