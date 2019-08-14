Балотелли определился со своим следующим клубом

Итальянский нападающий Марио Балотелли, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, определился со своим будущим.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, 29-летний футболист продолжит карьеру на родине в составе «Брешии». Со своим новым клубом Марио подпишет контракт, рассчитанный на три сезона. По условиям соглашения, форвард будет получать фиксированный годовой оклад в размере € 1 млн, который сможет увеличиваться до € 3 млн за счёт бонусов.



Ранее сообщалось, что Балотелли с большой вероятностью перейдёт во «Фламенго», став первым итальянцем в истории бразильского клуба.



Во второй половине минувшего сезона Балотелли защищал цвета «Марселя». Ранее он также выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и «Ниццу».

Главный тренер «Фламенго»: Балотелли сможет преуспеть в Бразилии