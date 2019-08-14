Губерниев: у «Порту» позиция «растопыренных пальцев», сначала надо сделать дело

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу срыва трансляции на телеканале «Матч ТВ» ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» (2:3).



«Я, как и большинство моих коллег, узнал, что матч мы не показываем, из таблички на нашем канале. Насколько я понимаю, все были уверены, что футбол мы покажем, переговоры велись до последней минуты. Когда стало понятно, что матч не покажем, то я начал звонить корреспонденту Денису Левко, который прошёл школу «Биатлона с Дмитрием Губерниевым», а там у нас уже были такие форс-мажорные обстоятельства.

Вместе с оператором он встал за ворота и начал «поливать», снимая всё подряд. В режиме онлайн мы решили показывать матч, ведь мы работаем для зрителей. Главное – чтобы страна увидела футбол, и она увидела его стараниями нескольких людей. Вчера на нас вылилось огромное количество говна, но все люди, которые понимают и включают голову, они разобрались в этой ситуации.



Решение принималось на коленке, несколько человек взяли на себя ответственность, но Наталья Билан была в курсе всего и дала добро. Но в таких ситуациях очень много зависит от творцов, а не от начальников. И творцы сработали здорово. С телевизионный точки зрения выход в эфир вчера – это геройство моих коллег, а Левко – просто король, корреспондент номер один в стране на данный момент. Оператора Романа Ведюхина тоже надо поблагодарить. Отличная работа, всё снял: некоторые моменты были видны просто изумительно.



Интервью Шапи у кромки поля – абсолютно грамотная репортёрская работа. Наплевать, что потом не пустили на пресс-конференцию. Главное – у нас было интервью с героем матча, а потом в эфире были понурые футболисты «Порту». Что касается санкций, то снимать было можно. Нельзя было показывать картинку с сайта «Порту». Но даже если бы были какие-то нюансы, мы бы всё равно показали футбол, престиж страны в таком матче важнее, чем всякие штрафные истории.



Огромное спасибо стоит сказать «Краснодару» — классная команда. То, как они начали, я представить себе не мог. Выстояли в Порту, а португальцы остались без Лиги чемпионов впервые за последние годы – это наша заслуга. Но теперь надо проходить «Олимпиакос» — пока взята только первая высота. Что касается «Порту», то у них была позиция «растопыренных» пальцев, например, когда мы видели тренера на пресс-конференции, который говорил, что «Краснодар» им по зубам. Была какая-то вальяжность… Им надо понять, что это спорт. Успешный человек никогда вначале о деньгах не думает. Сначала нужно сделать дело хорошо, а потом уже тебе придут деньги», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.