Фанаты у базы, опухший нос Чалова и техника Набабкина. Фото с тренировки ЦСКА

Сегодня, 14 августа, в Ватутинках прошла тренировка ЦСКА в рамках подготовки команды к предстоящему матчу 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 20:00 мск.



Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о подготовке команды.



«Мы в хорошем настроении после ничьей с «Сочи». Тренируемся хорошо, вернулись в процесс. Но мы заслуживали большего в матче в «Сочи». Мы все в ожидании дерби, не можем дождаться матча. Особенно я, потому что это дерби может стать первым, в котором я сыграю.

Сигурдссону уже лучше, день за днём мы будем получать больше информации. Надеюсь, он сможет вернуться к дерби. Мне нет особой разницы, где играть: в центре защиты или слева. Главное — то, что нужно тренеру. Хорошо, когда ты можешь закрыть две позиции», — сказал Магнуссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лучшие кадры с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.