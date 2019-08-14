Айртон раскрыл, что говорит Джикия в кругу поля перед матчами «Спартака»

Защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном», который состоится завтра, 15 августа, в Москве.

«Лига Европы – очень важный для нас турнир. Хорошо, что нам удалось выиграть в гостевой игре. Дома будет полегче — стены, но расслабляться нельзя. Будем биться и играть исключительно на победу, не думая о результатах прошлого матча. В таком турнире нет простых команд. Швейцарская команда оказалась непростой, но игра дома придаёт нам больше уверенности в своих силах. Так или иначе расслабляться нельзя, даже несмотря на то, что результат сейчас складывается в нашу сторону.

Скучаю по своим бразильским друзьям – жаль, что они уехали. Но это часть футбола. Сейчас общаюсь с Мельгарехо и Понсе, но и другие ребята не оставляют меня в одиночестве, подбадривают. Что касается слов Джикии в кругу перед матчем, он нас подбадривает и говорит о концентрации», — передаёт слова Айртона корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.