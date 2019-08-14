Кононов: многие не так отнеслись к моим словам про швейцарский футбол

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о предстоящем ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном», который состоится завтра, 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 19:45 мск.
«Нас ждёт очень важный, определяющий матч, команда серьёзно готовится к этой игре. В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым и сделали свой результат.
Когда я первый раз говорил о том, что швейцарский футбол достаточно сильный, многие не так отнеслись к тому, что я сказал. Швейцарский футбол действительно силён. Об этом говорит качество игроков, то, как команды играют – в быстрый, агрессивный футбол. Мой настрой, как и у команды, будет соответствующим. Для победы нам надо смотреть на себя и иметь максимальную самоотдачу, а также пользоваться качествами отдельных игроков и всей команды», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 14 августа 2019
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