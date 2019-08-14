Пилот самолёта и Эмилиано Сала могли быть отравлены угарным газом

Самолёт с аргентинским нападающим Эмилиано Салой на борту мог потерпеть крушение из-за отравления пилота угарным газом, сообщает The Guardian.

Согласно информации источника, токсикологические тесты, проведённые на теле футболиста, показывают смертельные уровни воздействия на него угарного газа. В организме форварда уровень карбоксигемоглобина, образующегося в крови при воздействии угарного газа, оказался выше уровня, который обычно считается потенциально смертельным. Инспекторы в Комитете по расследованию авиационных происшествий (AAIB) заявили, что, поскольку кабина самолёта не была отделена от салона, вероятно, что пилот также пострадал от воздействия газа.

Симптомы отравления угарным газом могут варьироваться от сонливости до ухудшения зрения и потери координации с потерей сознания и сердечными приступами. Причиной попадания газа в салон самолёта могли стать утечки в системе отопления и вентиляции.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.