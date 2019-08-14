Тренер «Туна»: моя команда способна забить «Спартаку» два мяча и пройти дальше

Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер дал комментарий по предстоящему ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком». Встреча состоится завтра, 15 августа, в Москве. Начало — в 19:45 мск. Первый матч команд завершился со счётом 3:2 в пользу «Спартака».
«Мы приехали в Москву не с самым удачным результатом, но я убеждён, что моя команда способна забить два и пройти дальше. Понимаю, что для этого нам нужно будет немного удачи, что будет сложно, но мы надеемся только на победу.
Мы видели игру «Спартака» в Грозном, знаем, что эта команда — фаворит в нашем противостоянии. Отмечу игру Шюрлле, с приходом которого изменилась игра впереди. Но завтра нам надо будет отталкиваться исключительно от себя. Надо создавать моменты и их реализовывать», — передаёт слова Шнайдера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 14 августа 2019
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