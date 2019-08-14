Тренер «Туна»: «Спартак» бы претендовал на высокие места в чемпионате Швейцарии

Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер рассказал о поездке своей команды в московском метро и заявил, что «Спартак» в чемпионате Швейцарии претендовал бы на самые высокие места.

«Мы знаем, что в Москве очень насыщенный трафик. Нам сказали, что метро – самый быстрый способ передвижения. Мы никогда такого не видели, поэтому очень довольны поездкой.

В нашем чемпионате «Спартак» бы претендовал на высокие места, как «Базель» и «Янг Бойз». Это команда высокого уровня», — передаёт слова Шнайдера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Завтра, 15 августа, «Спартак» и «Тун» в Москве проведут ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Начало — в 19:45 мск. Первый матч между командами завершился со счётом 3:2 в пользу «Спартака».