«Рубин» наказан за демонстративное исполнение Шароновым обязанностей наставника

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении казанского «Рубина» в связи с исполнением Романом Шароновым обязанностей главного тренера команды.
«За систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей Шароновым, не являющимся главным тренером, и действия «Рубина», представляющего Шаронова как главного тренера, клуб оштрафован на 1 млн рублей. Шаронов наказан штрафом в 200 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Шаронов возглавил «Рубин» в этом году после ухода из клуба Курбана Бердыева. В качестве футболиста Роман защищал цвета казанской команды с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 год. После пяти туров «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 14 августа 2019
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