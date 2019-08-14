«Рубин» наказан за демонстративное исполнение Шароновым обязанностей наставника

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении казанского «Рубина» в связи с исполнением Романом Шароновым обязанностей главного тренера команды.



«За систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей Шароновым, не являющимся главным тренером, и действия «Рубина», представляющего Шаронова как главного тренера, клуб оштрафован на 1 млн рублей. Шаронов наказан штрафом в 200 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Шаронов возглавил «Рубин» в этом году после ухода из клуба Курбана Бердыева. В качестве футболиста Роман защищал цвета казанской команды с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 год. После пяти туров «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Рубину» больше не нужны видео из раздевалки. Шаронов всё показывает на поле Самое время осторожно похвалить Казань.