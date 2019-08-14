КДК приостановил дело по матчу «Зенита» с «Краснодаром»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что дело по матчу 4-го тура РПЛ «Зенита» с «Краснодаром» (1:1) приостановлено.

«По матчу «Зенит» — «Краснодар» — мы получили заключение от комиссии РПЛ, на заседании был Мейтин. Мы посмотрели все видеозаписи, рассмотрели письменные заявления от питерского клуба и правоохранительных органов.

Но документов недостаточно для вынесения решения. Мы приняли к сведению заключение комиссии РПЛ и решили запросить у «Зенита» документы, подтверждающие законность установления ограждения на стилобате трибуны Д. Пока дело приостановлено до получения документов», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.