Григорьянц: судьи указали, что не видели эпизода с нанесением травмы Чалову

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение по инциденту, который случился в матче 5-го тура РПЛ между защитником «Сочи» Иваном Миладиновичем и форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.

«Миладинович ударил по лицу Чалова. К сожалению, эпизод остался без внимания судей матча. КДК запросил рапорты от всей судейской бригады. Судьи указали, что не видели эпизода. В соответствии с регламентом, КДК применяет санкции за серьёзные нарушения, которые не были замечены. Обращения от ЦСКА мы не получали. По конференц-связи принял участие Миладинович. Диагноз Чалова — перелом костей носа со смещением. Своими действиями Миладинович нанёс травму Чалову.

Дисквалификация Миладиновича — на четыре матча чемпионата России. Ситуация с Миладиновичем не требовала такого удара. Он сказал, что действовал случайно», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.