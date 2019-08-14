«ПСЖ» готов обсудить с «Реалом» обмен Неймара на Винисиуса и Модрича
Руководство «Пари Сен-Жермен» готово обсудить переход своего форварда Неймара в «Реал», если в сделку будут включены два игрока мадридского клуба — полузащитник Лука Модрич и вингер Винисиус Жуниор. Об этом сообщает Marca.
Согласно информации источника, также в сферу интересов парижан входит хавбек «Реала» Каземиро. Однако на «Сантьяго Бернабеу» не рассматривают вариант с расставанием с Винисиусом. В «Королевском клубе» видят в 19-летнем футболисте потенциал, который поможет стать ему в будущем ключевым игроком команды.
Отмечается, что на сегодняшний день фаворитом в борьбе за Неймара считается «Барселона». Каталонский клуб и «ПСЖ» ведут переговоры по возможному возвращению бразильца на «Камп Ноу». «Реал» следит за ситуацией.
Ривалдо: если Неймар перейдёт в «Реал», это не будет предательством
- 14 августа 2019
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