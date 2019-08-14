Медведев: зимой Рибалта думал об уходе из «Зенита»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о несостоявшемся уходе из клуба спортивного директора Хавьера Рибалты.
«Зимой Рибалта думал об уходе из «Зенита». Но я предложил ему поработать вместе, и он согласился. По результатам трансферной кампании, думаю, очевидно, что это правильное решение», — приводятся слова Медведева в «твиттере» «Радио Зенит».
Напомним, Рибалта был назначен на пост спортивного директора «Зенита» летом 2018 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».
«Зенит» после пяти туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками в активе, на два очка опережая ближайшего преследователя в лице «Ростова».
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