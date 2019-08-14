Медведев не включил «Спартак» и ЦСКА в число соперников «Зенита» в этом сезоне
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал главных конкурентов команды в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«В этом сезоне главными соперниками «Зенита» будут «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА сейчас в стадии становления, «Спартак» потряхивает. Давайте дождёмся игры с ними», — приводятся слова Медведева в «твиттере» «Радио Зенит».
«Зенит» после пяти туров располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками в активе, на два очка опережая ближайшего преследователя в лице «Ростова». Места с третьего по шестое с 10 очками на счету занимают ЦСКА, «Краснодар», «Арсенал» и «Локомотив». «Спартак» (8) — седьмой. С полной таблицей РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
Медведев: зимой Рибалта думал об уходе из «Зенита»
- 14 августа 2019
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