Медведев не включил «Спартак» и ЦСКА в число соперников «Зенита» в этом сезоне

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал главных конкурентов команды в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.



«В этом сезоне главными соперниками «Зенита» будут «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА сейчас в стадии становления, «Спартак» потряхивает. Давайте дождёмся игры с ними», — приводятся слова Медведева в «твиттере» «Радио Зенит».



«Зенит» после пяти туров располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками в активе, на два очка опережая ближайшего преследователя в лице «Ростова». Места с третьего по шестое с 10 очками на счету занимают ЦСКА, «Краснодар», «Арсенал» и «Локомотив». «Спартак» (8) — седьмой. С полной таблицей РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

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