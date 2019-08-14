Г. Невилл: гарантирую, «МЮ» снова выиграет АПЛ. И, вероятно, быстрее «Ливерпуля»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил уверенность, что вскоре «красные дьяволы» снова выиграют английскую Премьер-Лигу.

«В первые 18 лет моей жизни „Манчестер Юнайтед“ не выиграл ни одного чемпионского титула. Но следующие 20 или 25 лет были великолепны. Это было похоже на сказку. Но сейчас сделать это вновь сложно. Я не тот, кто сидит каждый день и думает: „Боже мой, что если они не выиграют чемпионат в этом году, что если они не сделают это в следующем году, что если они не подпишут этого игрока“.

Ситуация в «Манчестер Юнайтед» может быть исправлена вливанием небольшой суммы и хорошими решениями руководства клуба и скаутского отдела. В конечном итоге клуб выйдет на правильный путь трансферной политики, у него будет отличный тренер — надеюсь, им останется Сульшер — и команда снова начнёт побеждать. Это должно произойти. Я могу гарантировать вам как день, «Манчестер Юнайтед» снова выиграет чемпионат. И, вероятно, сделает это быстрее «Ливерпуля», я считаю", — приводит слова Невилла Metro со ссылкой на Sky Bet.