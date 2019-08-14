Медведев назвал позиции, которые «Зенит» может усилить этим летом

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба на остаток летнего трансферного окна, а также высказался о финансовом фэйр-плей.



«Возможно приобретение игрока на одну из двух позиций. Защита или нападение. Что касается правил финансового фэйр-плей, «Зенит» полностью вписывается в них. Продажи Халка, Витселя, Паредеса и нескольких игроков в «Сочи» поспособствовали этому», — приводятся слова Медведева в «твиттере» «Радио Зенит».



«Зенит» после пяти туров располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками в активе, на два очка опережая ближайшего преследователя в лице «Ростова». С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Медведев не включил «Спартак» и ЦСКА в число соперников «Зенита» в этом сезоне