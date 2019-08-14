Уткин предложил клубам РПЛ бизнес-план после скромного наказания Даудова

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета оштрафовать президента «Ахмата» Магомеда Даудова за появление в технической зоне в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3).
«Среди прочих розданных сегодня штрафов «Ахмат» наказан за то, что президент клуба Даудов находился в технической зоне. На что он не имеет права, ведь он не участник соревнований. Штраф составил 15 тыс. рублей.
Что тут сказать? Вот мы и узнали себестоимость билета на тренерскую скамейку. На один матч можно продать один. Ну, может, два. Я предлагаю с аукциона продавать. Можно в Даркнете. Вот на ближайший матч «Спартак» – ЦСКА, например. За миллион уйдёт точно! Потом заплатите КДК пятнаху. И отлично. Лайфхак дарю», — говорится в сообщении Уткина.
- 14 августа 2019
-
19:15
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
18:53
-
18:41
-
18:36
-
18:34
-
18:19
-
18:10
-
18:08
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:32
-
17:23
-
17:23
-
17:21
-
17:16
-
17:03
-
16:58
-
16:57
-
16:49
-
16:48
-
16:48
-
16:39
-
16:36
-
16:22
-
16:01
-
15:49
-
15:37
-
15:31
-
15:26
-
15:13