Медведев: «Зенит» постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о предстоящих переговорах с нападающим Артёмом Дзюбой, а также высказался о будущем форварда Александра Кокорина, в настоящее время пребывающего в колонии.



«Постараемся свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. Скоро начнём переговоры о новом контракте.



Ситуацию с Кокориным будем обсуждать, когда он выйдет на свободу», — приводятся слова Медведева в «твиттере» «Радио Зенит».



«Зенит» после пяти туров располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками в активе, на два очка опережая ближайшего преследователя в лице «Ростова». С полной таблицей первенства можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Медведев назвал позиции, которые «Зенит» может усилить этим летом