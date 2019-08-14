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Медведев: «Зенит» постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы

Медведев: «Зенит» постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о предстоящих переговорах с нападающим Артёмом Дзюбой, а также высказался о будущем форварда Александра Кокорина, в настоящее время пребывающего в колонии.

«Постараемся свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. Скоро начнём переговоры о новом контракте.

Ситуацию с Кокориным будем обсуждать, когда он выйдет на свободу», — приводятся слова Медведева в «твиттере» «Радио Зенит».

«Зенит» после пяти туров располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками в активе, на два очка опережая ближайшего преследователя в лице «Ростова». С полной таблицей первенства можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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