УЕФА сменил судей на матч «Спартак» — «Тун»
Стали известны имена судей, которым предстоит работать на ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном».
Изначально на встречу красно-белых со швейцарской командой была назначена бригада арбитров из Швеции во главе с Бояном Панджичем, однако впоследствии была произведена смена рефери.
Согласно информации на сайте УЕФА, матч обслужат судьи из Сербии. Главным арбитром будет Срджан Йованович. В роли его ассистентов выступят Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвёртый рефери – Новак Симович.
Матч «Спартак» – «Тун» состоится завтра, 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. В первой встрече победу со счётом 3:2 одержали красно-белые.
Тренер «Туна»: моя команда способна забить «Спартаку» два мяча и пройти дальше
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