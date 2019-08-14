Корреспондент «Матч ТВ»: было жёстко, охранник «Порту» пихал, толкал руками

Денис Левко, корреспондент «Матч ТВ», работавший на ответной игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром», рассказал, как с ним и его коллегами обращалась охрана на стадионе «Драгау».

«Работать во время матча нам никто не мешал, эксцессы начались уже после финального свистка. Мы нормально записывали комментарий Шапи, но где-то на последнем вопросе появляется мужчина в пиджаке. Он начал активно махать, чуть ли не хватать оператора за руки, мол, пора заканчивать. Начинаю сворачиваться. Но с ходу сказать: «Спасибо, до свидания», — не могу, нужно как-то красиво попрощаться, поэтому начал поворачиваться к полю. Тут охранник стал совсем сильно махать руками, дёргал моего оператора. Как только я договорил последнюю фразу, он тут же показал двум стюардам, чтобы меня взяли и выгнали. Я спрашивал у них, что произошло, но они просто говорили: «Выходим вон отсюда».

Было жёстко. Я не могу выходить в прямой эфир в манишке, в которой работаю, поэтому бросил её на газон. Забрать её мне не давали. Охранник обезумел и с горящими глазами выталкивал нас от поля. Толкал руками, пихал, хотя я пытался показать ему на манишку, которая лежала в метре от нас. Мне нужно было её забрать, потому что за манишку я отдал в залог документы.

Это эмоции принимающей стороны. «Порту» давненько не оставался без Лиги чемпионов, для них это серьёзный удар. Возможно, больше всего его задело, что я с улыбкой что-то рассказывал на фоне игроков «Порту». Ему просто было обидно. Жаловаться я не буду», — сказал Левко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.