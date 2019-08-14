Источник: Зидан близок к уходу из «Реала» из-за срыва трансфера Погба

Журналист издания El Pais Диего Торрес поделился информацией о возможном уходе с поста главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.



«Несостоявшийся трансфер Погба максимально приблизил Зидана к отставке. Он лично пообещал Полю переход в «Реал», а после срыва сделки оказался выставлен не в лучшем свете. Эта ситуация только увеличила недоверие между Зиданом и Пересом. Для Зинедина его проект и Погба — практически синонимы. По сути, ничего из того, что ему обещали, не сбылось. Зидан вернулся в «Реал» в качестве щита для Флорентино, но уже выполнил свою политическую и социальную миссию сполна», — цитирует Торреса The Independent.



Напомним, Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и за это время завоевал с командой три кубка Лиги чемпионов подряд, после чего ушёл в отставку. В марте этого года французский специалист вернулся.

«Реал» решил не приобретать Погба