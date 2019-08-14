«Ливерпуль» — «Челси»: составы команд на матч за Суперкубок УЕФА

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч Суперкубка УЕФА, который состоится сегодня, 14 августа, на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Состав «Ливерпуля»: Адриан, Джозеф Гомес, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах, Садио Мане.
Состав «Челси»: Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Курт Зума, Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Матео Ковачич, Н'Голо Канте, Жоржиньо, Кристиан Пулишич, Педро Родригес, Оливье Жиру.
Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» стал триумфатором Лиги чемпионов, со счётом 2:0 одержав победу в финальном матче с «Тоттенхэм Хотспур». В свою очередь «Челси» выиграл у «Арсенала» в решающей встрече Лиги Европы – 4:1.
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