«Балтика» одержала победу в матче ФНЛ с «Нижним Новгородом»
В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» принимала «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 29-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Балтики» Михаил Маркин. Через минуту полузащитник «Нижнего Новгорода» Максим Палиенко сравнял счёт. На 65-й минуте хавбек калининградской команды Никита Глушков вновь вывел хозяев вперёд в счёте. На 72-й минуте главный арбитр показал вторую жёлтую карточку защитнику нижегородского клуба Владимиру Хозину.
«Балтика» набрала 9 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (8) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор».
- 14 августа 2019
-
22:14
-
22:12
-
22:05
-
22:02
-
21:53
-
21:32
-
21:31
-
21:22
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:38
-
20:36
-
20:28
-
20:12
-
20:08
-
19:45
-
19:41
-
19:26
-
19:22
-
19:15
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
18:53
-
18:41
-
18:36
-
18:34
-
18:19
-
18:10
-
18:08
-
17:54
Партнерский контент