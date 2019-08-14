«Балтика» одержала победу в матче ФНЛ с «Нижним Новгородом»

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» принимала «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 29-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Балтики» Михаил Маркин. Через минуту полузащитник «Нижнего Новгорода» Максим Палиенко сравнял счёт. На 65-й минуте хавбек калининградской команды Никита Глушков вновь вывел хозяев вперёд в счёте. На 72-й минуте главный арбитр показал вторую жёлтую карточку защитнику нижегородского клуба Владимиру Хозину.



«Балтика» набрала 9 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (8) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор».