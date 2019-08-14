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«Балтика» одержала победу в матче ФНЛ с «Нижним Новгородом»

«Балтика» одержала победу в матче ФНЛ с «Нижним Новгородом»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» принимала «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 29-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Балтики» Михаил Маркин. Через минуту полузащитник «Нижнего Новгорода» Максим Палиенко сравнял счёт. На 65-й минуте хавбек калининградской команды Никита Глушков вновь вывел хозяев вперёд в счёте. На 72-й минуте главный арбитр показал вторую жёлтую карточку защитнику нижегородского клуба Владимиру Хозину.

«Балтика» набрала 9 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (8) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор».

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
14 августа 2019, среда. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
2 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 – Маркин – 29, 1:1 – Палиенко – 30, 2:1 – Глушков – 65
Удаления: нет – Хозин, 72
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