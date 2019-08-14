Рауш: «Зенит» — самая сильная команда России, остальным сложно соперничать с ним
Защитник московского «Динамо» Константин Рауш назвал «Зенит» самой сильной командой страны на сегодняшний день.
«Мне нравится футбол, в который играет «Краснодар». Вам хорошо известны и другие команды, способные бросить вызов питерцам: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», пополнившийся сильными новичками. Но, конечно, им будет очень сложно конкурировать с «Зенитом». В данный момент это самая сильная команда в России.
В команде Семака мне нравится, как играет Азмун. Дзюба силён. Барриос, Ракицкий… Перечислять можно долго, получится назвать всю команду. У «Зенита» поставлена командная игра, они сыгранны, уверены в себе, много опытных ребят, каждый знает манёвр на своей позиции", — цитирует Рауша «Спорт день за днём».
Рауш: нравится играть против таких соперников, как «Зенит»
- 14 августа 2019
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